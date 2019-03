È andato in onda ieri sera, martedì 26 marzo, su Sky Uno il secondo episodio di B Heroes , docu-serie basata sul mondo dell'innovazione e delle startup, che narra i sogni, le ambizioni e le storie di alcune tra le più fortunate startup italiane. Il programma va in onda dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.50 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11 .

Il secondo episodio ha visto nuovamente la presenza di due scenari completamente diversi rispetto al primo. Ad aprire le danze è Rosalba, Founder di POTALOVE (appartenente alla categoria "tradizione e innovazione"), servizio che vuole reinventare la cerimonia funebre, organizzandola nei minimi particolari e garantendo un servizio di qualità. La sua innovativa e particolare idea è quella di dare un senso estetico alla morte, celebrata come inno alla vita e alla bellezza. Il suo servizio vuole essere completo, comprensivo di bare e urne coloratissime e di design, allestimenti floreali, catering e musica dal vivo. La frizzante Rosalba, dopo aver trascorso molti anni all’interno del mondo dei fiori e della ristorazione a Milano, ha deciso di aggiungere alla sua autoimprenditorialità un’idea non di certo convenzionale: stanca del “ricatto d’urgenza” presente in un momento drammatico come la morte di qualcuno, accontentandosi delle proposte esistenti nel mercato delle onoranze funebri, ha deciso di rivoluzionare l’approccio delle persone verso la celebrazione del funerale, andando a sensibilizzare l’opinione pubblica, facendo leva sul senso della vita come “morte della morte”.

Gli sfidanti di Rosalba sono il trio formato da Stefano, Alessandro e Marco (il gruppo è in realtà molto più numeroso, sono ben 14 i membri della startup) che con la loro Cubbit (appartenente alla categoria "trasformazione digitale") hanno messo a punto un sistema di Cloud piuttosto innovativo: il file salvato non sarà più archiviato su un unico data center, ma verrà spezzato in più parti distribuite sui device degli altri utenti, garantendo inoltre un salvataggio molto più sicuro e green. Le novità del sistema non finiscono qui: non viene, inoltre, richiesto agli utenti di concedere i dati al cloud, a differenza dei maggiori competitor, che inseriscono nel contratto una clausola che dà loro il permesso di essere proprietari dei dati di chi utilizza i loro servizi

I tre giudici hanno valutato l'idea di POTALOVE con il supporto di Matteo De Brabant, esperto di Marketing e soluzioni digitali per le imprese, mentre la valutazione di Cubbit ha visto il ritorno di Fabio Troiano, già visto nel primo episodio. Ad avere la meglio è stata la spumeggiante Rosalba, la cui Potalove è stata definita come un'idea innovativa, una vera e propria scommessa a tutto tondo.

