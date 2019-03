Startup: cosa sono

Ecco cos’è esattamente una startup, ormai protagonista di tanti modelli di business per le nuove imprese. Nonché protagonista di B Heroes , la docu-serie in 15 puntate in onda su Sky Uno a partire dal 25 marzo che si rivelerà un vero e proprio viaggio dentro il mondo delle startup italiane. Aspettando di conoscere questa fetta di mercato ormai notevole, vi spieghiamo qui cos’è una startup

Se ne sente parlare di continuo ma in pochi sanno esattamente cosa sia una startup.

Ormai protagonista assoluta delle economie emergenti, prima donna in quel paradiso tecnologico che è la Silicon Valley e sulla bocca di tutti coloro che si interessano di innovazione ad ampio spettro, la startup è ormai la veste numero uno con cui qualsiasi grande idea si presenta al mondo.

Sempre più numerose in Italia, le startup sono imprese che dimostrano un altissimo contenuto d’innovazione, impegnate nella fase iniziale di avvio e crescita dell’attività.

Ma cos’è esattamente una startup?

Capiamolo insieme nel dettaglio.

Cos'è una startup

Con il termine inglese startup si indica un’organizzazione di recente creazione il cui obiettivo precipuo è quello di diventare una grande impresa. Per farlo attuerà soluzioni organizzative e strategiche che possano essere ripetibili e, soprattutto, in grado di crescere indefinitamente.

Il termine startup fa parte del linguaggio economico e viene usato per identificare una nuova impresa in veste di organizzazione temporanea o di società di capitali in cerca di soluzioni organizzative e strategiche per lo sviluppo del business.

Inizialmente questo termine veniva usato solamente per il settore terziario avanzato.

Tuttavia oggi i tempi sono cambiati e, con la diffusione del software, anche tutte le altre aziende appartenenti a diversi settori economici possono sperimentare le stesse soluzioni.

Spesso questa tipologia di società viene gestita utilizzando un approccio di tipo Lean Startup, partendo dalla creazione di un Minimum Viable Product (MVP).

Viene detta "matricola" una società di nuova quotazione (che si quota attraverso un'offerta pubblica iniziale) presso una Borsa Valori. La matricola potrebbe essere sì una startup a tutti gli effetti ma pure una società normale, caratterizzata da contenuti di tipo tradizionale.

Spesso le startup attraggono all’inizio della loro avventura capitali da investitori privati in fase early stage (l’early stage è in pratica la stratup in nuce, la primissima fase in cui incomincia a prendere forma e a delinearsi) per poi procedere con un’eventuale (e sperata) quotazione sui mercati finanziari non appena viene maturato il business model.

La caratteristica fondamentale per essere riconosciuta come startup è la sua scalabilità, secondo la definizione universalmente riconosciuta di Steve Blank, uno degli imprenditori californiani più ferrati sul versante startup.

La scalabilità si riferisce alla capacità di un “sistema” (che può essere un sistema software, di business o di altro tipo) di espandersi senza incappare in ostacoli e limiti intrinseci di alcune risorse. Applicata al mondo del business e in particolare delle startup, avere un business model scalabile significa avere tra le mani un’attività facilmente replicabile, cosa fondamentale al fine di aumentare le dimensioni e il giro di affari in maniera esponenziale.

Cosa non è una startup

La startup come la intendiamo in questo contesto non va confusa con un altro modo di dire dello slang economico, ossia lo start up di un nuovo business. Nel secondo caso, infatti, il verbo "to start up" fa semplicemente riferimento alla fase di avvio di un nuovo business all'interno di una società già consolidata.