4 Ristoranti a Bari, Asuddiest: il menu e 4 cose da sapere

Sul lungomare di Bari, nel quartiere Japigia, si trova Asuddiest di Anna Rita. ”Siamo in un posto sospeso, che vive e sente il mare, dove le persone sono più schiette”. Annarita ha un sorriso rassicurante che regala leggerezza, è estrosa e allegra. È la cuoca che con la sua giovane brigata rielabora la tradizione. Vive Bari come “Un porto di mare affacciato sull’Oriente pieno di stimoli” e non sopporta la rigidità. ”Le contaminazioni nella ristorazione sono tutto”. Il suo crudo comprende i frutti di mare e i crostacei tipici, ma è accompagnato da tacos e guacamole o da una salsa teriyaki. Lo serve diviso in vari piatti, con un po’ di ghiaccio sopra per tenerlo fresco.