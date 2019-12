Antonino Chef Academy, le anticipazioni dell'ultima puntata

E' in arrivo l'ultimo ciclo didattico dell’Accademia di CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO

il momento delalverità è finalemnte giunto, l'ansia non si contiene: chi tra gli allievi migliori entrerà ufficialmente nella brigata di Villa Crespi? l aprtita, l'ultima, è ancora tutta da giocare: martedì 17 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopriremo il vincitore o la vincitrice di Antonino Chef Academy.

Si sono distinti per preparazione, creatività, tecnica, capacità. Sono i quattro migliori allievi dell’Academy. Solo il migliore entrerà a far parte della brigata di Villa Crespi, per un’esperienza di lavoro insieme a Chef Antonino Cannavacciuolo. Il capitolo finale della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky è tutto da scoprire.

Anche nell’ultima puntata - in onda domani alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - gli allievi saranno sottoposti a tre test: i primi due comporteranno un’eliminazione ciascuno, dopo la terza prova verrà stabilito il vincitore.

Nel primo test, i migliori quattro dovranno reinterpretare in chiave personale un famoso piatto dello Chef, per anni presente in carta a Villa Crespi: quaglia, scampi e salsa yakitori. A seguire, uno specialissimo “giorno di prova” a Villa Crespi: i ragazzi dovranno unirsi alla brigata del ristorante dello Chef Cannavacciuolo per affrontare la preparazione della linea e poi un vero e proprio servizio serale. Infine, l’ultima prova, a due, per stabilire chi merita di entrare ufficialmente nella squadra al lavoro fianco a fianco con lo Chef.

