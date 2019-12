Antonino Chef Academy, le anticipazioni della puntata 5

Siamo vicini al gran finale: sono gli ultimi cicli didattici per l’Accademia di Antonino Cannavacciuolo e la tensione come è normale sale ogni ora di più. Il sogno di conquistare un posto nella brigata di Villa Crespi, per lavorare fianco a fianco con lo chef, fa gola per i giovanissimi sfidanti il momento delal verità è dietro l’angolo. Nel penultimo appuntamento con la produzione originale Endemol Shine Italy per Sky si parte con una piacevole sorpresa: chi ci sarà accanto ad Antonino? Impossibile indovinare, è la persona senza la quale “io non sarei qui”, stiamo parlando infatti di suo padre Andrea Cannavacciuolo. Lo chef si divertirà a svelare ai ragazzi alcuni episodi inediti della vita dello Chef. Quindi, l'inizio del ciclo didattico con un test sulle tecniche di cucina incentrato sull’estetica del piatto e le regole per un impiattamento perfetto.

A seguire, il test fuori sede nella cantina vinicola del Castello di Castellengo porterà gli allievi a occuparsi di enologia, per una degustazione di un Nebbiolo, un Nebbiolo rosato e un Erbaluce in base ai quali dovranno poi realizzare un menu di tre portate accostando a ogni piatto uno dei vini. Nel test di approfondimento dedicato alla cucina globale, infine, i ragazzi avranno la possibilità di conoscere Umberto Bombana, chef sette stelle Michelin nonché uno dei massimi portavoce della cucina italiana in tutto il mondo. Chef Bombana arriverà in Aula Magna con sei originali ingredienti che i giovani cuochi ancora in gara dovranno usare per creare ricette capaci di soddisfare l’esigente palato dei due chef.

Anche nell'appuntamento di ANTONINO CHEF ACADEMY di martedì 10 dicembre, ai giovani chef verrà assegnato un voto per ognuna delle prove: la somma andrà a determinare la classifica finale.

