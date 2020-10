Antonino Chef Academy, chi è Yvonne Inumerable

Antonino Chef Academy riparte con una nuova classe di giovani professionisti – tutti tra i 18 e i 23 anni – in gara per conquistare l’ambitissimo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi ( LE FOTO ) , ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo. Tra i dieci protagonisti della seconda edizione c’è Yvonne Inumerable.

Chi è Yvonne Inumerable

approfondimento

Antonino Chef Academy, ecco chi sono i concorrenti in gara. FOTO

Ha 22 anni e viene da Varese. Yvonne arriva in Italia dalle Filippine da adolescente e si riunisce con i genitori immigrati e da anni residenti a Varese. Da studente un po’ svogliato e senza grandi ambizioni si tramuta, indirizzato dalla mamma, in un asso della cucina italiana. Conclude brillantemente i suoi studi e lavora instancabilmente dalla fine della scuola in poi. Il suo tallone d’Achille è la pasta ripiena e il suo sogno è quello di aprire un ristorante fusion italiano e filippino. Il suo eroe nella vita e maestro in cucina è il suo papà.

FORMAZIONE: Ha frequentato la scuola alberghiera al CFP di Varese poi diverse stagioni e stage fino a cominciare a lavorare in diversi hotel a Varese tra cui l’Hotel Capolago, Villa Porro Pirelli, il Vecchio Convento, Dissapori e poi al Sereno hotel nel ristorante Berton al Lago.