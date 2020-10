Antonino Chef Academy, chi è Sharon Del Vecchio

Antonino Chef Academy riparte con una nuova classe di giovani professionisti – tutti tra i 18 e i 23 anni – in gara per conquistare l’ambitissimo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi ( LE FOTO ) , ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo . Tra i dieci protagonisti della seconda edizione c’è Sharon Delvecchio .

Chi è Sharon Del Vecchio

approfondimento

Antonino Chef Academy 2020, nello speciale anche la moglie dello Chef

Ha 22 anni e viene da Desio (MI), Sharon coniuga nei suoi piatti la tradizione pugliese del papà e quella lombarda della mamma. Sogna inizialmente di diventare maître ma cambia idea quando al secondo anno delle superiori scopre la passione per la cucina. Gli anni trascorsi a scuola spesso non sono stati facili ma Sharon ha saputo trasformare la ferita causata dal bullismo nella sua forza. In cucina è abituata a dover combattere per potersi affermare e nei suoi piatti c’è voglia di rivincita. Villa Crespi è il suo sogno d’infanzia fin da quando, bambina, trascorreva le estati al lago d’Orta con i genitori e i fratelli.



FORMAZIONE: Istituto alberghiero Don Carlo Gnocchi poi fa uno stage nel 2014 all’Hotel Principe di Savoia, di seguito lavora: al ristorante La Villetta di Monza e il Taste of Milano, al Il Canneto at Sheraton MXP, al ristorante Il Moro dei fratelli Butticè, e poi al ViDi di Roberto Pirelli.