Antonino Chef Academy, chi è Matteo Pasutti

Tutto pronto per il debutto dell’ Antonino Chef Academy ( LO SPECIALE ), il format di cucina che vede lo chef di Villa Crespi ( GUARDA LE FOTO ) Antonino Cannavacciuolo vestire la divisa da professore e mentore per dieci talentuosi cuochi. Tra i protagonisti della seconda edizione c’è Matteo Pasutti , scopriamo di più su di lui.

Chi è Matteo Pasutti

Ha 20 anni e viene da Osimo (AN). Matteo è un esperto di erbe spontanee, un cacciatore per diletto e un architetto mancato. E’ un cultore della cucina non convenzionale e la sua arma segreta è la creatività. I suoi maestri sono state le chef donna con cui ha lavorato e per le quali nutre un profondo rispetto e considerazione. La precisione nel trattare la materia prima e la soddisfazione del cliente sono i capisaldi della filosofia di Matteo che all’Accademia cercherà di imparare a gestire le critiche senza abbattersi.

FORMAZIONE: Ha frequentato per 4 anni l’istituto alberghiero CFPA di Casargo (LC), per poi terminare l’ultimo anno all’istituto alberghiero Girolamo Varnelli di Cingoli (MC). Dopo stage negli anni scolastici al sua carriera è iniziata a Vico Equense da Fabiana Scarica, per proseguire poi cinque mesi all’Argine a Vencò da Antonia Klugmann. Attualmente è sous chef di Enrico Mazzaroni al Tiglio, un ristorante nel cuore dei Monti Sibillini.