Antonino Chef Academy, chi è Giulia Bianchi

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo si cala nel ruolo di professore e mentore per la seconda stagione di Antonino Chef Academy, in onda da martedì 27 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, tutti i martedì alle 21.15

Dieci cuochi sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi un posto ai fornelli nella cucina di Villa Crespi , il celebre ristorante stellato dello Chef Antonino Cannavacciuolo ( Villa Crespi, tutto quello che c'è da sapere ). Lo chef guiderà il loro percorso formativo nel corso delle puntate, un percorso fatto di sfide e prove complesse, alcune delle quali si terranno anche in location esterne, in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di essere all’altezza della cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia. Nell’attesa di vederli all’opera, scopriamo di più su Giulia Bianchi .

Chi è Giulia Bianchi

Ha 20 anni e viene da Massa Carrara. Giulia è la più giovane allieva della classe di Antonino Chef Academy 2 ma, nonostante ciò, è molto abile nella pasta fatta in casa. Proviene da una famiglia di ristoratori, è una studiosa diligente e bravissima nel prendere appunti e, una volta in cucina, non si lascia mai sopraffare dalla stanchezza. Il suo segreto è fare la spesa in modo intelligente facendo l’inventario della dispensa per evitare sprechi. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante in un’isola in mezzo all’oceano e il suo incubo sono le lavatrici. Giulia partecipa all’Accademia per superare le sue insicurezze e confrontarsi con i suoi colleghi più grandi.

FORMAZIONE: Ha frequentato l’Istituto alberghiero di Massa Carrara. Una volta concluso il percorso di enogastronomia ha lavorato per il ristorante La Peniche, poi per l’Hotel Villa Undulna Terme della Versilia e ancora per La Terrazza Del Delfino, sempre tra Marina di Massa e Massa Carrara.