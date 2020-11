Antonino Chef Academy, chi è l'eliminato della quarta puntata

Dopo aver affrontato i propri “incubi” ai ragazzi spetta un po’ di riposo ma questo non vale per Inumerable e Pasutti che restano in classe a fare delle prove con Simone.

Per la prima prova Chef Cannavacciuolo chiede agli allievi di lavorare sui propri limiti, di fare i conti cioè con il loro peggiore incubo. Ad ognuno di loro viene assegnato un compito che riguarda il loro personale “tallone di Achille” in cucina. A Matteo Pasutti viene chiesto di preparare una ricetta tradizionale: le classiche crespelle. A Francesca Stabile il compito di presentare un piatto in modo chiaro, diretto e convincente, mentre a Michele Macchia spetta la sfilettatura di un pesce. Realizzare un piatto con tre elementi è l’assegnazione fatta ad Enrico Fusi . Segue poi Matteo Corridori con l’arduo compito di realizzare la migliore zuppa di pesce della sua vita. Davide Zanonato deve dare dimostrazione di tecnica eseguendo una perfetta frittura mista di pesce. Chiude il cerchio Yvonne Inumerable con la realizzazione di un piatto di pasta fresca ripiena.

Una colazione a 5 stelle

approfondimento

Chi è Fabrizio Fiorani, ospite stasera ad Antonino Chef Academy

Il giorno seguente i giovani allievi si dirigono al Four Seasons Hotel di Milano dove ad accoglierli insieme allo Chef c’è Andrea Obertello, General Manager della struttura. La sfida è quella di preparare il pasto principale della giornata: la colazione, biglietto da visita di ogni hôtellerie di lusso che si rispetti. Per la preparazione di una carta di 5 portate, gli allievi si dividono in due squadre, bordeaux e nera: l’arduo compito è presentare una colazione cinque stelle ad Antonino Cannavacciuolo e Andrea Obertello. Ad accoglierli in cucina per una prima dimostrazione c’è Fabrizio Borraccino, Executive Chef del Four Seasons Hotel di Milano. Dopo la dimostrazione le squadre si mettono all’opera. A portare a casa il risultato di una colazione di lusso è la squadra bardeaux formata da Enrico Fusi, Matteo Corridori e Michele Macchia.

Al rientro in classe agli allievi spetta la terza e ultima prova che vede sposare tecnologia e pasticceria. Per trattare questo tema c’è Fabrizio Fiorani, lo chef romano classe 1986 che ha lavorato in alcune delle migliori cucine d’Italia, come il The Cesar* nello storico Hotel La PostaVecchia a Palo Laziale, Il Pellicano** di Porto Ercole, l’Enoteca Pinchiorri*** di Firenze e La Pergola*** nella capitale. 7 decorazioni create da Fabrizio Fiorani vengono assegnate ai ragazzi dell’Antonino Chef Cannavacciuolo per creare il loro personale dolce.