Antonino Chef Academy, chi è l'eliminato della terza puntata

Archiviato il voto del test sulle tecniche di cucina, gli allievi si mettono in viaggio per il test fuori sede. Ad attenderli a Milano , sulla Terrazza 21 , c'è Chef Antonino in compagnia di Cinzia Ferro una delle migliori bar lady d’Italia . La sfida prevede la preparazione di tre cocktail d’invenzione da parte degli allievi accompagnati da tre piccoli assaggi. Sul finale, ad accendere i toni sono Enrico Fusi e Davide Zanonato con una scambio di battute sulla scelta personale di presentare determinati finger food.

Si chiude il terzo ciclo didattico all' Antonino Chef Academy ( LO SPECIALE ). Tre prove hanno messo a dura prova la classe, in particolare il giovane di Monza Lorenzo Pozzi ( LA SCHEDA ) che ha detto addio al sogno di entrare a far parte della brigata di Villa Crespi , il ristorante stellato di Chef Cannavacciuolo . A penalizzare il giovane talento sono state due prove: la prima prova dedicata all'alta cucina francese e l'ultima, con lo chef ospite Salvatore Tassa ( Chi è Salvatore Tassa ). Scopriamo di più sulla puntata.

Il futuro del nostro pianeta

L’ultimo test prevede una lezione di approfondimento con un grande maestro della cucina italiana, uno Chef che ha fatto del rispetto della natura il suo unico obiettivo, stiamo parlando di Salvatore Tassa che con il suo ristorante Colline Ciociare vanta una stella michelin da ben 25 anni. La sfida lanciata dallo Chef è quella di comunicare, attraverso la realizzazione personale di un piatto, il messaggio: il futuro del nostro pianeta. Ogni allievo ha il compito di interpretare a suo modo "la possibilità" di salvaguardare l’ambiente attraverso un piatto.



I VOTI DI CHEF CANNAVACCIUOLO E L'ADDIO DI LORENZO POZZI

Al rientro in aula magna per gli allievi dell’Accademia è arrivato il momento di scoprire i voti assegnati da Chef Cannavacciuolo. I primi ad aprire i libretti sono Matteo Corridori, Francesca Stabile e Michele Macchia la cui somma delle tre prove è di 18. 19 per Yvonne Innumerable eletto primo della classe in questo ciclo didattico. 16 per Enrico Fusi e 17 per Matteo Pasutti e Davide Zanonato. A lasciare la classe dell’Antonino Chef Academy è il giovane ventenne Lorenzo Pozzi che totalizza nelle tre prove il punteggio più basso: 15. Dispiaciuto Pozzi torna a casa consapevole di aver appresso la vera lezione di vita impartita da Chef Cannavacciuolo. Il giovane di Monza torna agli studi universitari, alla Facoltà di Scienze Gastronomiche, per potersi poi dedicare con anima e corpo alla cucina (Scopri di più sull'eliminato).