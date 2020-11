Antonino Chef Academy, chi è l'eliminato della seconda puntata

La seconda puntata di Antonino Chef Academy ( LO SPECIALE ) inizia con un test teorico e pratico tra Giulia Bianchi e Matteo Corridori che entra in corso d'opera nella classe già formata ( LE FOTO ). Dopo aver indovinato la stagionalità di alcuni tipi di verdura e frutta, i due allievi si sfidano nel cucinare uno tra i più famosi primi piatti: gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. A vincere il test presentando l’interpretazione migliore di questo piatto è stato Matteo Corridori , a lui il merito di restare nella scuola di Antonino, è lui che dimostra di avere la creatività necessaria in cucina. Per la più piccola della classe di Antonino, Giulia Bianchi ( scopri chi è l'eliminata della seconda puntata ) , è giunto il momento di tornare a casa. La ventenne di Massa Carrara dice addio al sogno di entrare nella brigata di Villa Crespi ( GUARDA LE FOTO ). E dire che aveva promessi ai compagni di tirare fuori le unghie, fatale è stata l'eccessiva dose di peperoncino nel piatto. Davvero troppo perché potesse raggiungere la sufficienza.

I VOTI DI CHEF CANNAVACCIUOLO E L'ADDIO DI DEL VECCHIO

Entrati in classe Chef Cannavacciuolo e Simone assistono ad un crollo emotivo dell’allieva Sharon Del Vecchio, che amareggiata e in lacrime, chiede di abbandonare l’Accademia e tornare a casa. Davanti alle sue parole Chef Cannavacciuolo le augura il meglio e la serenità nel trovare la sua strada altrove.



Dopo i saluti i ragazzi aprono i libretti per l’assegnazione dei voti. 20 per Yvonne Inumerable, 21 per Matteo Corridori e 18 per Francesca Stabile, unica ragazza della classe dopo l’addio di Del Vecchio. 22 per Matteo Pasutti eletto “il primo della classe” da Chef Cannavacciuolo. Altro 18 per Davide Zanonato e Enrico Fusi, quest'ultimo penalizzato nell’ultima prova dalla sbagliata cottura della carne. A prendere i voti più bassi questa volta sono Michele Macchia 16 e Lorenzo Pozzi 15, ma dopo l’uscita spontanea di Del Vecchio Chef Cannavacciuolo non può che promuovere tutta la classe. La sfida continua, martedì prossimo su Sky Uno.