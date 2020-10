Antonino Chef Academy, chi è l'eliminato della prima puntata

Il primo appuntamento con Antonino Chef Academy, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, ha visto uscire di scena il primo dei dieci concorrenti in gara. A dire addio al sogno di entrare a far parte della brigata di Villa Crespi è il giovane talento napoletano Angelo Daino

Una prima puntata all’insegna dei ricordi che hanno riportato alla mente dei giovani cuochi emozioni e sapori di piatti del passato. A commuoversi in particolare durante la prova è stata Giulia Bianchi, la più piccola della classe di Cannavacciuolo . Affiancato dal suo fedele sous chef Simone Corbo , Cannavacciuolo insegna a “ fare bene questo lavoro ”. Il contesto rigoroso dell’Accademia incute un certo timore, così come ritrovarsi al cospetto di Chef Cannavacciuolo che dall’alto della cattedra si impone in tutta la sua grandezza. Deluso da queste prime prove, Chef Cannavacciuolo si confida con Simone e dopo il confronto è pronto a comunicare i voti delle tre prove.

I voti di Chef Cannavacciuolo e l'addio di angelo

Per Michele Macchia e Enrico Fusi la somma delle tre prove è pari a 16. “Macchia in squadra è stato un leader ma da solo ha ancora bisogno di trovare il suo equilibrio” questo è stato il giudizio di Chef Cannavacciuolo. 19 per Yvonne Inumerable e Lorenzo Pozzi che nell’ultimo test si aggiudicano entrambi un 8. La somma dei voti di Francesca Stabile è 20, per questo viene eletta “la prima della classe” da Chef Cannavacciuolo che tiene a ricordarle che “più si cresce più si fanno nemici”. 15 a Davide Zanonato, 17 a Matteo Pasutti, 14 a Sharon Delvecchio e Giulia Bianchi ma c’è ancora un voto da assegnare e purtroppo tocca a Angelo Daino che per le tre prove totalizza un punteggio di 13. Angelo abbandona la gara come non avrebbe voluto consapevole del fatto che “ciò che segna insegna”. Una dura decisione quella presa da Chef Cannavacciuolo che ricorda alle ragazze, Bianchi e Del Vecchio, la grande possibilità che gli ha dato nel decidere di portarle avanti nonostante il loro basso punteggio. Una possibilità che a sorpresa di tutti Chef Cannavacciuolo decide di dare anche a Matteo Corridori, il giovane chef di Como che nella prossima puntata sfiderà Giulia Bianchi per la corsa all’ambito posto nella brigata di Villa Crespi (GUARDA LE FOTO).