Antonino Chef Academy, chi è Davide Zanonato

Chi è Davide Zanonato

Ha 22 anni e viene da Cassano Magnago (MI), Davide sceglie di diventare cuoco per merito della nonna: cresce al suo fianco e la vede impastare e cucinare tutti i giorni. Rimpiange di non essersi impegnato a dovere durante la scuola e ora vuole rifarsi del tempo perduto mettendo corpo e anima in cucina. L’esperienza gli sta insegnando che non serve fare preparazioni troppo elaborate per sorprendere i clienti con i propri piatti. Entrando nell’Accademia Davide spera di imparare dallo chef Cannavacciuolo come dare ordine alle sue idee e come domare le sue insicurezze.

FORMAZIONE: Diploma all’istituto professionale alberghiero “G. Falcone” di Gallarate poi diverse esperienze tra cui il Ristorante Caroval; Villa la Bianca a Camaiore (LU); ristorante Syrah; ristorante Cascina del lupo; La Lucciola; ristorante Ma.Ri.Na.