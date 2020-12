Antonino Chef Academy, la vincitrice è Francesca Stabile

Cosmopolita, per metà spagnola e per metà siciliana, Francesca Stabile è cresciuta alle porte di Roma. Prima ed unica cuoca nella sua famiglia, per un soffio riesce a entrare nella prestigiosa scuola dell’Alma e da quel momento il suo destino cambierà per sempre. Si sposta poi per lavoro a Barcellona e a Parigi . Sogna di avere un giorno un piccolo agriturismo dove portare avanti una cucina fatta di ricerca, eccellenza e amore (Scopri di più sulla vincitrice Francesca Stabile) .

Ha 22 anni e viene da Genzano di Roma. Francesca Stabile vince lo scontro finale contro Matteo Corridori ed entra a far parte della brigata di Villa Crespi, il ristorante stellato di Chef Cannavacciuolo .

Cosa è successo durante la finale

Antonino Chef Academy, chi è Francesca Stabile

Francesca Stabile, Enrico Fusi, Matteo Corridori e Yvonne Inumerable hanno affrontato gli ultimi decisivi test nella finale dell’Antonino Chef Academy ma a distinguersi per talento, creatività e preparazione è stata Francesca guadagnando un posto nella cucina di Villa Crespi.

Entrati in classe per il primo test della finale, i ragazzi trovano una sorpresa. La commissione d’esame si è riunita e con Antonino Cannavacciuolo ci sono Michelangelo Mammoliti, Cristina Bowerman, Cinzia Primatesta e Fabrizio Fiorani. Ad iniziare è Matteo Corridori con un esame teorico, superato a pieni voti, e pratico che consiste nel disossare una quaglia e preparare per Fabrizio Fiorani una spuma di caffè.

Dopo Corridori è la volta di Yvonne Inumerable che, sostenuta con qualche difficoltà la parte teorica punta tutto sulla pratica. Grande prova teorica e pratica anche per Francesca Stabile che lascia tutti a bocca aperta nella preparazione della salsa bernese e nella rivisitazione del pane e mortadella. L’ultimo turno è quello di Enrico Fusi, che dopo una lunga attesa si mostra ai giudici agitato. Bene la teoria seppur con qualche piccola imprecisione così come la pratica.

Al termine della prova la commissione d’esame si riunisce per il verdetto finale. Ad andare a casa è Yvonne Inumerable. Stabile, Corridori e Fusi salutano l’aula che in nel corso di tutto il percorso didattico gli ha portato gioia e dolori per recarsi a Villa Crespi, la casa di Chef Cannavacciuolo.

La seconda prova vede i finalisti preparare e servire un piatto per degli ospiti speciali, chiamati dallo Chef Cannavacciuolo. Ogni dettaglio e ogni elemento del servizio determina la reputazione di Villa Crespi e del suo padrone di casa. Chi sbaglia torna a casa, nessuna sbavatura è ammessa. Il servizio nella cucina di Villa Crespi mette a dura i tre finalisti. A tornare a casa è Enrico Fusi che ad un passo dalla finale lascia l’ultimo scontro, con grande amarezza, a Stabile a Corridori.

Paura ed emozioni si fanno sentire nella preparazione dell’ultimo piatto. La competizione è alle stelle tra Stabile e Corridori che devono dimostrare loro stessi nell’ultimo test, quello decisivo. I due piatti presentati dai cuochi stupiscono Simone e Chef Cannavacciuolo che dopo l’assaggio comunicano il feedback finale. La casacca della brigata di Villa Crespi è della giovane di Genzano.