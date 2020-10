Antonino Chef Academy: cosa fa Marzullo, vincitore del 2019

la partecipazione al talent e la vittoria

Nel 2019 Davide Marzullo entra a far parte della brigata formata da dieci concorrenti aspiranti chef nel programma Antonino Chef Academy e vince. Ha 23 anni e già lavora in cucina da circa sette. Dopo gli studi, la sua voglia di imparare lo porta all'estero, e da Londra a Copenaghen si fa largo nelle cucine più blasonate per "farsi le ossa", come lui stesso ama ricordare. Originario di Uboldo, piccolo paese della provincia di Varese, il ragazzo ha idee chiare, piedi ben saldi per terra e sogni in testa da realizzare. Alla presentazione ufficiale del talent di Sky si fa conoscere con il suo cavallo di battaglia, il pont souffle, una patata che viene soffiata a due temperature di olio diverse. Davide ama particolarmente questo piatto perché oltre al procedimento interessante, ama cucinare le verdure in generale, e quindi lavorarle in ogni forma e misura. Marzullo si avvicina alla cucina grazie a suo zio che gli ha permesso fin da piccolo di esplorare il dietro le quinte del suo locale, "è iniziato tutto a Saronno, nel ristorante di mio zio Daniele. Fin da piccolo entravo nella sua cucina e rimanevo incantato a guardarlo all’opera, immerso in una nuvola di profumi e aromi per me nuovi e curiosi. Ne sono rimasto irrimediabilmente stregato". Nonostante le varie esperienze in cucina, Davide, prima di entrare a far parte della brigata dell’Antonino Chef Academy, si dà un sette e mezzo, ma come abbiamo avuto modi di scoprire, Cannavacciuolo lo promuove a pieni voti con tanto di lode: è lui il vincitore del programma.