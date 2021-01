4 Ristoranti a Parma, Alfione: il menu e 4 cose da sapere

Elio aveva il sogno di fare il ristoratore e cinque anni fa lo ha realizzato con l’amico Massimo, detto Alfione, aprendo un ristorante accanto alla salumeria storica del padre di Massimo a Parma. I due posti da fuori hanno ingressi separati, ma una volta dentro, però, salumeria e ristorante sono un’unica realtà. Alfione è un locale ricercato perché Elio è molto attento all’estetica. In cucina la tradizione parmigiana sposa il gusto contemporaneo: il menu propope sia eccellenze del territorio (torta fritta, anolini, tortelli) sia piatti al passo coi tempi come l’avocado toast. Fiore all’occhiello, però, rimane la salumeria storica, dove hanno aggiunto qualche tavolo per permettere ai clienti di mangiare circondati dalle eccellenze del territorio. Elio ama il buon gusto e detesta la sciatteria: “Un locale sciatto è quando vedi che c’è poca passione. Da noi è come se venissi a mangiare a casa mia”. Inoltre, "sbagliare un piatto nella Food Valley è un peccato che non possiamo commettere”.