Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del cajun tonnato

Sono ormai passate dieci settimane da quando Alessandro Borghese ci ha aperto le porte del suo laboratorio di cucina, e la fantasia e la creatività non sembrano volersi arrestare. Nella puntata di mercoledì 19 giugno , l’ospite Cristiano Tomei ci presenterà il “cajun tonnato”, una ricetta davvero gustosa. Non perderti l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound , in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

La creatività culinaria è nuovamente la protagonista di questa puntata di Alessandro Borghese Kitchen Sound. Il cajun tonnato è una ricetta che, come suggerisce il nome, ha come protagonista il tonno, cucinato insieme a ingredienti in grado di donargli un forte e intenso sapore.

Difatti, l’accompagnamento prevede le fave fresche, tipici legumi ideali per la stagione estiva. Ricordate, però, di consumarle in tempi piuttosto brevi, altrimenti dovrete congelarle in sacchetti ben chiusi. Le fave godono anche di ottime proprietà organolettiche: contengono molte proteine magre, vitamina K, fibre, vitamina B6 e un’abbondante quantità di oligoelementi importanti.

Per insaporire il tutto verranno utilizzati i pomodori ramati, il basilico fresco, i pinoli e il cajun. Quest’ultimo ingrediente è una miscela di spezie, rigorosamente piccante, tipica degli Stati Uniti, che nasce dall’unione di differenti culture culinarie. Oggi è estremamente diffusa in Nord America, ma ha preso sempre più piede in tutto il mondo, fino ad arrivare anche in Italia. La composizione è davvero ricca e variegata, poiché prevede l’uso della paprica dolce, della cipolla, del peperoncino di cayenna, dell’aglio, dello zenzero, del pepe bianco e nero, del timo, dell’origano e del sale; il tutto, polverizzato.

Di seguito, trovate la ricetta del gustosissimo cajun tonnato.

4 tranci di tonno da 150 g

300 g di fave fresche

4 pomodori ramati

1 mazzo di basilico fresco

100 g di pinoli

Cajun q.b.

Olio Garda DOP q.b.

Sale e pepe q.b.

