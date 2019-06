Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta dello spaghetto integrale verdurato

Inizia una nuova settimana e tornano, come sempre, le ricette di Alessandro Borghese Kitchen Sound . Cristiano Tomei sarà nuovamente presente per tutta la settimana, presentando ogni giorno un nuovo e gustoso piatto. Nella puntata di lunedì 17 giugno presenterà lo spaghetto integrale verdurato , un vero must per gli amanti delle verdure! Il programma ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Non c’è limite alla fantasia di Cristiano Tomei, che propone quotidianamente nuove e squisite ricette. Il piatto presentato, lo spaghetto integrale verdurato, è un mix di sapori intrigante e particolare, in grado di catturare tutti i tipi di palato. Difatti, il piatto si presta bene a chi è solito mangiare molta verdura, ricercando però un gusto intenso.

Gli spaghetti integrali sono ottimi per la loro versatilità, poiché si adattano ai condimenti più elaborati, in particolar modo a quelli di verdura. Inoltre, sono naturale fonte di fibre.

Quali sono le verdure utilizzate per la ricetta? Si tratta di un mix di classicità e modernità. Non mancano di certo le carote, le zucchine, i pomodori, i finocchi, il cavolo viola, le fave e l’avocado. Insomma, verdura per tutti i gusti!

Leggi la ricetta dello spaghetto integrale verdurato di Alessandro Borghese Kitchen Sound!

300 g di spaghetti integrali

1 carota

1 costa di sedano

1 zucchina

1 pomodoro ramato

1 finocchio

100 g di cavolo viola

Fave q.b.

1 avocado

1 limone

1 scalogno

Olio Garda DOP q.b.

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche q.b.

