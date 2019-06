Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del coniglio porchettato al peperoncino

Cristiano Tomei è davvero instancabile! Ci propone quotidianamente, da qualche settimana, nuove ricette in grado di catturare anche i palati più raffinati. La ricetta presentata, il “coniglio porchettato al peperoncino”, prevede l’utilizzo di molteplici tipologie di carne: il coniglio, che è l’ingrediente principale, il bacon e il maiale.

Il coniglio è uno degli alimenti più delicati e apprezzati in cucina, seppur non sia semplicissimo cucinarlo. La cottura può risultare complicata a causa della quasi assenza di grassi, del taglio dell’animale e della grandezza dei pezzi, che sono generalmente molto più piccoli rispetto ad altre tipologie di carne. Sbagliare il tipo di cottura è davvero facile e occorre stare molto attenti.

La ricetta presentata ad Alessandro Borghese Kitchen Sound è un mix esplosivo di sapori. Ad esempio, come già accennato, saranno utilizzati il bacon e la rete di maiale. Quest’ultima è la sottile membrana che riveste la parte esterna dello stomaco del maiale, ed è ideale per avvolgere la carne, in modo da insaporire e ammorbidire il piatto.

Un altro grande tocco di gusto è dato dal topinambur, un tubero anticamente denominato come “girasole articocco” (da “artichaut”, che in francese significa carciofo), poiché il gusto ricorda quello del carciofo. A questi ingredienti su unirà poi il peperoncino, nella sua varietà extrapiccante, per dare al piatto un gusto ancor più deciso.

Scopri la ricetta completa del coniglio porchettato al peperoncino, nella versione di Cristiano Tomei.

1 coniglio disossato

4 topinambur

300 g di rete di maiale

500 g di sale grosso

500 g di kiwi

250 g di zucchero

10 g di peperoncino extrapiccante

175 g di aceto di vino bianco

Bacon q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Erbe aromatiche q.b.

1 aglio

Olio Garda DOP q.b.

Sale q.b.

