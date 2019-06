Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della costata in montagna

La fantasia non conosce limiti nella cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound . Sono ormai tre settimane che Cristiano Tomei è ospite del nostro amato Borghese, regalandoci ricette deliziose, adatte a tutti i tipi di palato. La ricetta proposta nella puntata di mercoledì 12 giugno è chiamata “ costata in montagna ”, lasciando grande spazio all’immaginazione. L’appuntamento con il programma ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Cristiano Tomei, super ospite di Alessandro Borghese, è pronto a deliziarci con una nuova, interessante, ricetta. La “costata in montagna” è un piatto che unisce ingredienti classici, ma dal sapore intenso e gli amanti della carne ne saranno sicuramente soddisfatti!

L’ingrediente principale della ricetta è la costata “dry aged” che, per chi non lo sapesse, è un tipo di carne che si differenzia dalle altre per la frollatura a cui è sottoposta, che inizializza un’asciugatura superficiale. Il risultato è un prodotto di altissima qualità, molto richiesto nel mondo della ristorazione.

La costata è abbinata alle patate a pasta gialla e ai mirtilli rossi. L’utilizzo della frutta, ovvero i mirtilli, denota da parte dello chef un’alta dose di creatività. Inoltre, sottolinea la volontà di uscire dagli schemi classici della cucina. D’altronde, non è la prima volta che il programma ci mette di fronte a piatti particolari e sicuramente non convenzionali, e questa ne è l’ennesima conferma. La certezza è che sarà sicuramente un successo!

Leggi la ricetta della “costata in montagna” presentata ad Alessandro Borghese Kitchen Sound!

4 costate “dry aged”

4 patate a pasta gialla

Mirtilli rossi q.b.

Olio Garda DOP q.b.

Sale fino e grosso q.b.

Pepe q.b.

