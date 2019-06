Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del tonno a casa di mamma con curry

La ricetta presentata nella puntata di lunedì 10 giugno è il “tonno a casa di mamma con curry”, una ricetta elaborata, ma di facile preparazione.

L’ingrediente principale è il tonno rosso fresco, un prodotto molto versatile in cucina. È un pesce, infatti, con cui è facile fare un’ottima figura, preparando piatti gustosi e anche genuini. Si tratta di un ingrediente molto magro, ricco di proteine, di omega 3 e di ferro.

La freschezza del tonno è fondamentale per la buona riuscita della ricetta, ed è possibile riconoscerla al momento dell’acquisto: non bisogna, però, basarsi esclusivamente sul colore, poiché la vivacità del rosso non è una garanzia di freschezza, in quanto è spesso alterato da sostanze di conservazione, in modo da renderlo più appetibile al consumatore. Occorre verificare che non sia maleodorante, e che la carne abbia una consistenza compatta e non appiccicosa.

La cottura del tonno, secondo la ricetta di Cristiano Tomei, prevede l’abbinamento delle patate a pasta gialla con le cipolle, il curry e i fagiolini. Inoltre, andranno utilizzati sale, pepe, olio, scalogno, aceto di vino bianco, peperoncino ed erbe aromatiche. Questi ingredienti daranno un tocco ed un sapore esotico al tonno, liberandolo dalle classiche ricette in cui è solitamente inquadrato. La fantasia e la creatività sono le protagoniste della ricetta che, siamo sicuri, è in grado di catturare anche i palati più raffinati.

Leggi la ricetta della ricetta “tonno a casa di mamma con curry”!

4 patate a pasta gialla

500 g di tonno rosso fresco

2 cipolle

Curry q.b.

200 g di fagiolini

Olio Garda DOP q.b.

Sale e pepe q.b.

1 scalogno

Aceto di vino bianco q.b.

Peperoncino q.b.

1 mazzo di prezzemolo

Erbe aromatiche q.b.

Non dimenticare l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound! Il programma ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.