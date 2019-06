Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del fusillo integrale al verde

La fantasia in cucina non ha limiti e la cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound ne è la prova vivente. Se state pensando alla classica ricetta della nonna, vi sbagliate di grosso, poiché il super ospite Cristiano Tomei vi stupirà con effetti speciali. La ricetta della puntata di giovedì 6 giugno è il “ fusillo integrale al verde ”. L’appuntamento con il programma vi aspetta tutti i giorni all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Cristiano Tomei ci presenterà una ricetta dal titolo piuttosto curioso. Se state pensando che il termine “verde” si riferisca al classico pesto genovese, il prelibato condimento tipico della cucina italiana, siete sulla pista sbagliata. Tomei, infatti, proporrà un condimento ben lontano dal classico pesto, utilizzando gli asparagi, il toma d’alpeggio, il pompelmo, i germogli di piselli e le erbe aromatiche. Si tratta di ingredienti dal forte sapore che, uniti, inebrieranno le vostre papille gustative. La ricetta prevede un tempo stimato di 30 minuti, ed una difficoltà piuttosto bassa, divenendo alla portata di tutti, anche dei meno esperti in cucina. Se volete organizzare una serata tra amici, e non avete tempo, questo piatto è perfetto! Farete sicuramente un'ottima figura.

Leggi la ricetta completa di Cristiano Tomei.

400 g di fusillo integrale

300 g di asparagi

200 g di toma d’Alpeggio

1 scalogno

1 pompelmo

Germogli di piselli q.b.

Aceto di vino q.b.

Sale, pepe e olio EVO q.b.

Erbe aromatiche q.b.

