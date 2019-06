Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del cardamomo, mela e champagne

Alessandro Borghese Kitchen Sound prosegue la sua collezione di ricette, che si rivelano sempre più fantasiose e originali. La gustosità presentata nella puntata di martedì 4 giugno è davvero creativa e per niente scontata: si tratta di “ cardamomo mela e champagne ”, che saprà catturare il vostro palato. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 18) e su digitale terrestre al canale 455 .

Cristiano Tomei è pronto a metter mano nella cucina di Alessandro Borghese, proponendoci ricette dal tocco gustoso e originale. La nuova ricetta presentata dallo chef è, come anticipato, molto inconsueta, ma di grande effetto. Unisce, infatti, tre ingredienti principali tra loro diversi, ma di efficace abbinata: il cardamomo, la mela e lo champagne.

Per chi non lo sapesse, il cardamomo è un insieme di piante tropicali che appartengono alla famiglia delle Zingiberaceae. Il suo sapore leggermente piccante e fruttato è ideale per aromatizzare pietanze diverse. In particolare, è spesso utilizzato per ravvivare arrosti e primi piatti, e non solo: la sua versatilità gli permette di aromatizzare dolci, creme e torte di vario tipo.

L’abbinamento con la mela è un matrimonio felice, in quanto questo frutto accoglie perfettamente i sapori speziati, rinvigorendo il suo già ottimo gusto. A vivacizzare il tutto, poi, contribuisce lo champagne, che dà alla pietanza un tocco di freschezza. Tra gli altri ingredienti utilizzati troviamo l’arancia, il basilico fresco e le mandorle: la ricetta si configura come un’unione tra sapori salati e dolci.

Di seguito, la ricetta del “cardamomo, mela e champagne” di Cristiano Tomei.

4 mele renette

Mandorle q.b.

Agar agar q.b.

Cardamomo q.b.

1 arancia

Champagne

Basilico fresco

