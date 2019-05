È un nuovo giorno per Alessandro Borghese Kitchen Sound che, quotidianamente, ci regala gustose e originali ricette. La ricetta proposta nella puntata di giovedì 30 maggio , ideata dal super ospite Cristiano Tomei , è “ candele al coniglio con pere e piselli ”. Il programma va in onda tutti i giorni all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Cristiano Tomei, che sta momentaneamente prendendo il posto di Alessandro Borghese, in veste di ospite speciale, è pronto a deliziarci con una nuova ricette, le candele al coniglio con pere e piselli. Si denota già dal nome che il piatto unisce tradizione e innovazione, mescolando il gusto dolce della pera a quello salato del coniglio e dei piselli. L’accostamento, però, saprà donare grande soddisfazione ai nostri palati, anche a quelli più esigenti.

Le candele sono un tipo di pasta tipico della tradizione gastronomica napoletana, il cui formato è solitamente piuttosto grande, adatto ad accogliere i sughi più sostanziosi. Il nome, ovviamente, richiama la forma delle candele vere e proprie, lunghe e cilindriche.

L’abbinamento pere, coniglio e piselli, come già sottolineato, è un’esplosione di sapori tra loro diversi, ma che sapranno trovare il loro giusto equilibro grazie al tocco magico di Cristiano Tomei.

Leggi la ricetta delle candele al coniglio con pere e piselli di Cristiano Tomei.

350 g di Candele

600 g di macinato di coniglio

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla bianca

2 pere coscia

Piselli freschi

Noce moscata q.b.

Basilico fresco q.b.

Aceto di vino

Burro q.b.

1 limone

Sale, pepe e olio evo q.b.

