Alessandro Borghese Kitchen Sound è pronto a farci assaggiare una nuova e fantasiosa ricetta. Nella puntata in onda mercoledì 29 maggio troveremo nuovamente Cristiano Tomei , lo chef che ha preso momentaneamente il posto del nostro amato Borghese, che ci proporrà una gustosa tagliata bollita alle spezie . Alessandro Borghese Kitchen Sound va in onda tutti i giorni all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Cristiano Tomei è pronto a stuzzicare nuovamente i nostri palati. Dopo averlo conosciuto a Cuochi d’Italia, lo chef sta momentaneamente occupando il posto di Alessandro Borghese, come ospite speciale di Kitchen Sound. Lo chef ci proporrà una deliziosa tagliata bollita alle spezie, un piatto la cui preparazione non è tra le più facili, ma sicuramente di grande impatto.

Di per sé, la tagliata di carne è solitamente preparata con un preciso metodo di cottura, che varia in base alle esigenze: può essere cotta alla brace, alla griglia o alla piastra. La versione di Cristiano Tomei, invece, prevede la bollitura della carne, in modo da variare rispetto alle versioni più classiche. La tagliata, inoltre, vanta una storia davvero curiosa: era una pietanza assai gradita al famoso rivoluzionario francese Robespierre, che amava condirla con un olio aromatizzato al rosmarino, all’aglio e al pepe verde.

Tomei, invece, ne preparerà una versione davvero particolare, utilizzando le spezie. Non mancheranno l’aglio macinato e il rosmarino in foglie, ma anche le bacche rosa, i finocchi e le olive nere. Sarà. Sicuramente, un mix unico di sapori, che conferiranno al piatto una nuova ed interessante veste.

Scopri la ricetta della tagliata bollita alle spezie proposta da Cristiano Tomei.

1 kg di tagliata di manzo

3 finocchi

100 g di olive nere

2 arance

Aglio macinato

Rosmarino in foglie

Bacche rosa

Sale, pepe e olio evo q.b.

