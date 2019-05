Cristiano Tomei è pronto a stuzzicare i nostri palati, proponendoci nuove e interessanti ricette. La “chianina fumante”, presentata nella puntata di martedì 28 maggio, è il piatto ideale per gli amanti della carne. Questa gustosità risulta, inoltre, perfetta per una cena tra amici: farete sicuramente un’ottima figura!

La carne di chianina appartiene a una razza bovina italiana un tempo utilizzata come forza motrice, e ora destinata esclusivamente all’allevamento. Pensate che questa razza ha origini antichissime: è conosciuta, infatti, da più di 2000 anni. Lo scrittore romano Plinio il Vecchio, insieme ad altri autori latini, affermava che la chianina era utilizzata come animale da lavoro, sia dai Romani, sia dagli Etruschi. Inoltre, era utilizzata nei cortei e nei sacrifici in onodre delle divinità, grazie al suo candido mantello.

Tra gli altri ingredienti utilizzati per la ricetta troviamo i peperoni, il bacon e le cime di rapa, che conferiscono al piatto un gusto unico e inconfondibile.

Scopri la ricetta della “chianina fumante” proposta da Cristiano Tomei:

4 panini a crosta dura

4 burger di Chianina

4 fette di scamorza affumicata

500 g di cime di rapa sbianchite

2 peperoni arrostiti

8 fette di bacon affumicato

2 spicchi d’aglio

2 rami di prezzemolo

Origano di Sicilia bio

Burro q.b.

Scorza di limone

Olio e sale q.b.

