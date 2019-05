Si sta per concludere la sesta settimana di Alessandro Borghese Kitchen Sound , dedicata all’accostamento tra piatti salati e gelato. La ricetta presentata nella puntata di venerdì 24 maggio è il carpaccio di lingua con gelato al vin cotto e fichi secchi , un piatto elaborato, ma di gran classe. La prossima settimana, inoltre, il nostro amato chef si farà da parte, e presterà il suo laboratorio di cucina a Cristiano Tomei , che abbiamo già conosciuto in Cuochi d’Italia . L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Ultima puntata per Alessandro Borghese che, dalla prossima settimana, si farà da parte per un periodo tempo, lasciando il posto allo chef Cristiano Tomei, che abbiamo giù avuto il piacere di conoscere a Cuochi d'Italia.

Il carpaccio è un piatto a base di fettine di carne o pesce crudi, a cui si aggiungono altri ingredienti, in base alla variante della ricetta. Alessandro Borghese ha optato per la lingua, che richiede però una preparazione certosina. Difatti, sono necessari diversi accorgimenti prima di essere cucinata poiché, a seconda dell’animale, può essere spellata e cucinata, cucinata e successivamente spellata, o anche spellata e mangiata intera.

Il nostro amato chef abbinerà al carpaccio di lingua un gustoso gelato al vin cotto e fichi secchi: di per sé, sarebbero un’accoppiata perfetta e, tramutati sotto forma di gelato, doneranno ancor più freschezza al piatto, ideale per una serata estiva tra amici.

Ecco la ricetta del carpaccio di lingua con gelato al vin cotto e fichi secchi.

Per il carpaccio di lingua:

1 lingua

70 g di misticanza selvatica

2 fette di pane casareccio, 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla

Aglio, pepe, origano fresco, basilico fresco, timo fresco q.b.

Per la salsa verde:

2/3 alici sott’olio, 3 tuorli d’uovo sodo

100 g di prezzemolo

1 fetta di pane ammorbidito con l’aceto

Capperi, sale, pepe e olio EVO q.b.

Per il gelato al vin cotto e fichi secchi:

500 g di latte fresco intero, 217 g di panna animale 35%

64 g di saccarosio, 7 g di destrosio

15 g di sciroppo di glucosio disidratato

42 g di latte magro in polvere, 150 g di vin cotto con 60% di zuccheri

4 g di neutro, 1 g di sale, 3 fichi secchi

