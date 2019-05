La ricetta presentata giovedì 23 maggio è davvero curiosa e, diciamo, “totalmente fredda”. Si tratta, infatti, della tartare di scottona con gelato allo yogurt, un’abbinata molto particolare, ma di grande impatto.

La tartare di carne è una ricetta di origine francese, dal sapore ricercato e delicato: si tratta di carne cruda, macinata e fresca, che viene solitamente condita con limone, olio e salsa Worcestershire. Nelle ricette più classiche è accompagnata da un’insalata di cruditè, da verdure grigliate o da un tuorlo d’uovo fresco, ma la ricetta è soggetta a diversi tipi di interpretazioni.

La ricetta di Alessandro Borghese prevede l’utilizzo della scottona, una delle carni più delicate, proveniente da una giovane femmina di bovino, che dà alla polpa una tenerezza assoluta. Questo tipo di carne si adatta perfettamente alla tartare, poiché la scottona è facilmente malleabile.

L’abbinamento proposto dal nostro chef è molto interessante, poiché si tratta del gelato allo yogurt. Quest’accoppiata dona ancor più freschezza al piatto, rendendolo particolarmente adatto a una cena estiva tra amici. Ricetta semplice, ma di grande gusto e impatto!ù

Ecco la ricetta della tartare di scottona con gelato allo yogurt di Alessandro Borghese.

Per la tartare di scottona:

500 g di filetto di scottona

1 L di olio di semi

20 capperi

5 g di wasabi

3 tuorli d’uovo

Aceto di vino bianco, salsa Worcestershire, sale, pepe

Olio EVO, timo e rosmarino q.b.

Per il gelato allo Yogurt:

1 kg di yogurt

180 g di trealosio

25 g di inulina

170 g di saccarosio

10 g di menta peperita fresca

10 g di zenzero

3 g di verbena

2 g di neutro (farina di semi di guar e di carruba)

