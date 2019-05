Continua la settimana dedicata al gelato di Alessandro Borghese Kitchen Sound . Per la sesta settimana consecutiva, lo chef più rock del piccolo schermo ci porterà nel suo laboratorio di cucina per farci sperimentare nuove e deliziose ricette. La ricetta della puntata in onda mercoledì 22 maggio è il cannolo di ricciola con gelato di lampone al caprino . Il programma va in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Il nostro amato Alessandro Borghese continua a stuzzicare il nostro palato, con una nuova ed interessante ricetta, che unisce tradizione e innovazione. Il piatto presentato è il cannolo di ricciola con gelato di lampone al caprino, una gustosità di certo originale e curiosa. Unire il pesce al gelato è una scelta senza ombra di dubbio particolare, ma Borghese, con le sue abilità di chef, sarà sicuramente in grado di stimolarci l’acquolina in bocca!

La ricciola è un pesce azzurro, tra i più buoni e pregiati presenti nei nostri mari. La sua carne è leggera, ricca di Omega 3 e vitamine A e B, che per il nostro corpo sono un toccasana! Il sapore è delicato e fragrante, e si adatta perfettamente a vari tipi di ricette. Mangiare pesce azzurro, come la ricciola, fa benissimo alla nostra salute, poiché possiede un alto valore di nutrienti naturali: oltre alle già citate vitamine, si possono trovare molti Sali naturali, fosforo, calcio e proteine in grado di rinforzare il nostro organismo.

Alessandro Borghese darà a questo gustoso pesce la forma di un cannolo, per poi decorarlo col gelato ai lamponi, uno dei frutti di bosco più buoni.

Scopri la ricetta del cannolo di ricciola con gelato di lampone al caprino, nella versione di Alessandro Borghese.

Per il cannolo di ricciola:

500 g di filetto di ricciola, 100 g di piselli freschi

1 scalogno, 30 g di germogli di piselli

100 g di maionese, 10 g di salsa di soia

8 fogli di pasta filo

Sale, pepe e olio EVO q.b.

Timo q.b.

Basilico q.b.

Per il gelato di “lampone al caprino”:

164 g di acqua

130 g di fruttosio

35 g di polidestrosio

460 g di lamponi

208 g di robiola di capra

2 g di carruba

0,5 g di guar

0,5 g di tara

