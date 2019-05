Continua l’immancabile appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound , in onda dal lunedì al venerdì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . La ricetta della puntata in onda venerdì 17 maggio delizierà gli amanti della carne: si tratta, infatti, del burger di Black Angus…Borghy Style , ovviamente! Scopri la ricetta!

La ricetta della puntata in onda venerdì 17 maggio è il succulento burger di Black Angus, una ricetta in grado di deliziare gli amanti della carne. La preparazione non è affatto difficile, ed il piatto si presta ottimamente per una cena semplice, ma d’impatto. Non tutti, però, conoscono le caratteristiche e le curiosità di questo tipo di carne.

Bisogna specificare, innanzitutto, che la Black Angus è una tipologia di carne originaria del nord est della Scozia, più precisamente della contea di Aberdeen. Tuttavia, la Scozia non è il solo paese che alleva la Black Angus, poiché col passare del tempo si è diffusa anche in America, in Irlanda, in Argentina e in Australia. I bovini appartenenti a questa razza vengono allevati all’aperto, seguendo una dieta piuttosto speciale, costituita quasi del tutto da fieno e grano.

Per Black Angus si intende carne rossa, proveniente da bovini caratterizzati da un peso notevole e pelo nero, con zampe piccole e aspetto piuttosto tozzo. Il colore del pelo, il nero, dà il nome alla carne Black Angus. La muscolatura, inoltre, è piuttosto sviluppata.

Gli altri ingredienti utilizzati per arricchire il piatto sono le uova, la mozzarella di bufala, l’insalata iceberg, i pomodori e il guanciale.

Ecco la ricetta del burger di Black Angus nella versione di Alessandro Borghese: Borghy Style assicurato!

4 hamburger di Black Angus (200 g)

4 panini da hamburger

4 uova

4 fette di mozzarella di bufala

4 foglie di iceberg

1 pomodoro ramato

12 fette di guanciale tagliato fine

Sale pepe e olio EVO q.b.

