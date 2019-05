Prosegue l’immancabile appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound , che vi aspetta da l lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . La ricetta presentata nella puntata di giovedì 16 maggio vi lascerà, come sempre, con l’acquolina in bocca. Il piatto presentato è “ pasticcio di tortiglioni ”, a cui Borghese darà il suo tocco fantasioso. Scoprite la ricetta e qualche curiosità sul piatto!

Il pasticcio di tortiglioni è il piatto presentato da Borghese nella puntata in onda giovedì 16 maggio: una ricetta efficace, fantasiosa a cui lo chef darà il suo personale tocco.

Questa gustosità è perfetta per gli amanti della pasta, ed è ottima per una cena in compagnia. I tortiglioni, la cui rigatura particolare accoglie tutti i tipi di sugo, sono perfetti per la ricetta, ricca di ingredienti come la pancetta, il burro e la fontina.

Inoltre, se dovesse avanzare (ma non lo riteniamo possibile, da quanto è gustoso!), il piatto si presta ottimamente ad essere riscaldato, divenendo un ottimo salva-pranzo del giorno dopo. Vi assicuriamo che il risultato finale sarà da leccarsi i baffi!

Scopri la ricetta del pasticcio di tortiglioni nella versione di Alessandro Borghese che, nota bene, ha una forma davvero particolare, simile a un ciambellone.

400 g di tortiglioni, 300 g di carciofi

150 g di fontina, 100 g di latte

100 g di pancetta dolce a cubetti

100 g di burro, 100 g di farina

Sale e pepe q.b.

Noce moscata bio natura q.b.

Olio EVO q.b.

1 spicchio d’aglio

Pan grattato q.b.

Ricorda, l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.