Prosegue senza sosta Alessandro Borghese Kitchen Sound , in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Nella puntata di mercoledì 15 maggio la ricetta proposta è “ spaghetti quasi mezzanotte ”, un primo piatto in grado di catturare i palati più raffinati.

Il nostro amato super chef Alessandro Borghese è tornato ormai da settimane nel suo laboratorio di cucina, ed è pronto a deliziarci con gustose ricette. Il piatto proposto nella puntata di mercoledì 15 maggio è un classico della cucina italiana, dagli ingredienti semplici ma di forte impatto. Gli “spaghetti quasi a mezzanotte” sono un primo piatto davvero efficace, che coniuga la semplicità e l’immediatezza degli ingredienti con un sapore forte e deciso.

Tra gli ingredienti principali figurano il peperoncino Calabria, il pecorino romano e l’aglio. Scopriamo qualche curiosità su questi elementi!

Il peperoncino è una pianta appartenente al genere Capsicum: secondo molti, il nome latino capsicum deriva da capsa, che significa scatola e deve il nome proprio per la particolarità della forma del frutto, che ricorda molto una scatola contenente semi. Secondo altre fonti, invece, il nome deriverebbe dal greco capto, che significa “mordere”, con un chiaro riferimento al gusto piccante che pizzica la lingua. Il peperoncino calabrese rappresenta uno degli ingredienti più importanti della nostra tradizione culinaria, approdato in Calabria nel lontano 1492 per opera di Cristoforo Colombo.

L’aglio, un altro degli ingredienti fondamentali, non è solo ottimo in cucina, ma possiede numerose proprietà benefiche. Tra le tante, è un ottimo depurativo che agisce da chelante, nonché uno degli antibiotici naturai più efficaci. Inoltre, il suo potere, è molto utile contro le infezioni e i disturbi dell’intestino e ha proprietà benefiche per il cuore.

Il piatto è ideale per una cena informale, tra amici: semplice e veloce da realizzare, permette di fare un’ottima figura.

Ecco la ricetta degli spaghetti quasi mezzanotte di Alessandro Borghese.

400 g di spaghetti

Peperoncino Calabria bio q.b.

120 g di pecorino romano

Prezzemolo fresco 1.b.

Limone q.b.

Olio EVO q.b.

Aglio q.b.

