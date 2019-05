Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della millefoglie sardo-siciliano

La ricetta presentata nella puntata di martedì 14 maggio è molto originale, e conferma la fantasia culinaria del nostro Alessandro Borghese. Gli ingredienti utilizzati provengono dalla tradizione sarda e siciliana, che si uniscono per dar vita ad un piatto davvero irresistibile.

Uno degli ingredienti di questa millefoglie salata, ad esempio, è il pane carasau, diffusissimo in Sardegna, la cui forma è un disco molto sottile e croccante, ideale per la lunga conservazione. Il termine sardo deriva dal verbo carasare, il cui significato è "tostare": durante la carasadura il pane viene messo nuovamente in forno per la cottura finale, in modo da renderlo croccante. Gli ingredienti per realizzarlo sono il lievito, il sale, l’acqua, e la semola di grano duro. Sono molti i modi con cui viene consumato il pane carasau: non solo al naturale, ma spesso come accompagnato di gusti salati e dolci, con una grande varietà.

Alessandro Borghese ha deciso di abbinarlo alla burrata affumicata, una gustosa alternativa alla burrata pugliese. La differenza è da ricercarsi nel gusto, che è molto più intenso rispetto a quella tradizionale. L’affumicatura è naturale, e conferisce un sapore in contrasto col il suo cuore cremoso, dolce, rendendolo perfettamente versatile e applicabile a preparazioni più complesse e creative. Inoltre, il processo di affumicatura, rende la burrata affumicata più elastica rispetto alla versione pugliese. Insomma, è una vera delizia, e il nostro super chef ha saputo decisamente reinventarne l’utilizzo.

Tra gli altri ingredienti, figura la cecina spagnola, altro elemento di grande sapore. Si tratta di un salume ottenuto da un processo di trasformazione, che riguarda i pezzi della parte posteriore dei bovini con un età minima di 5 anni e un peso di almeno 400 kg appartenenti alle razze autoctone di Leòn e Castiglia. La carne è selezionata nelle sue componenti, per poi essere successivamente salata con sale marino grosso. In questo modo, l’aroma migliora e si insaporisce ancor di più.

Ecco la ricetta della millefoglie sardo-siciliano di Alessandro Borghese.

Pane carasau q.b.

2 burrate affumicate

8 alici del Cantabrico

Cecina spagnola q.b.

Sale pepe e olio EVO q.b.

Cuore di sedano q.b.

