Alessandro Borghese, dopo la deliziosa parentesi dello chef campano Sal De Riso, è tornato nuovamente nel suo laboratorio di cucina.

Nella puntata in onda mercoledì 8 maggio, lo chef più rock del piccolo schermo presenterà un piatto non di certo convenzionale, ma che siamo certi vi incuriosirà parecchio. Stiamo parlando della pasta mista con pollo al curry e ananas. Sì, avete capito bene, l'ananas, il tipico e amato dolce estivo. L’ananas è un ingrediente trattato con freddezza, da noi italiani, per quanto riguarda il suo utilizzo nei piatti salati. Eppure, Alessandro Borghese è pronto a dimostrarci che il suo uso può essere davvero gustoso! Quante volte siamo rabbrividiti di fronte ad una pizza con l’ananas, pensando fosse il tipico piatto per accontentare i gusti dei turisti? Invece, ci siamo sbagliati, perché anche il nostro chef vuole dimostrare il contrario, proponendo una pasta con l’ananas. Ovviamente, l’equilibrio dei gusti è ben studiato poiché, la freschezza e la dolcezza del frutto esotico, sono mitigate dal gusto piccante del curry in cui è cotto il pollo.

Pollo al curry e ananas, inoltre, è un abbinamento tipico della cucina orientale: basti pensare a tutte le varianti con cui viene cucinato il pollo nella cucina cinese, che presentano spesso questo tipo di accostamento, davvero gustoso!

Qui sotto, trovate la ricetta della pasta mista con pollo al curry e ananas di Alessandro Borghese.

400 g di pasta mista

200 g di petto di pollo

100 g di ananas

400 g di latte di cocco

1 cipolla

Curry in polvere q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

