Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del manzo Cajun con taccole

Torna Alessandro Borghese Kitchen Sound , con una nuova puntata di questa gustosissima edizione. Lo chef più cool del piccolo schermo è pronto a metter nuovamente mano nel suo laboratorio di cucina, per deliziarci con gustose e innovative ricette. Scopri la ricetta dell’appuntamento di martedì 7 maggio ! Alessandro Borghese Kitchen Sound va in onda dal lunedì al venerdì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Nelle scorse due settimane, la cucina di Alessandro Borghese ha ospitato il pasticcere campano Sal De Riso, ma per lo chef è tornato il momento di cucinare. L’episodio in onda martedì 7 maggio prevede un piatto davvero appetitoso, che sicuramente piacerà agli amanti delle spezie. Si tratta, infatti, del manzo cajun con taccole, pronto a lasciare tutti con l’acquolina in bocca.

Il piatto, sicuramente, non è dei più popolari, ma dal nome si possono notare alcuni ingredienti fondamentali che lo caratterizzano. Il primo è sicuramente il cajun, una miscela composta da pepe nero e bianco, tre tipologie di peperoncino (cayenna, ancho e birdeyes), cipolla, aglio, timo e origano. Questa miscela, tipica deli Stati Uniti e nata dall’unione di differenti culture culinarie, è perfetta per donare un tocco esotico e agrodolce alla carne, grazie al suo sapore piccante, ma molto gustoso.

Cajun, poi, è un termine che viene utilizzato per definire i costumi tradizionali tipici delle colonie francesi presenti nel sud degli Stati Uniti, in particolare in Louisiana, la cui cucina è detta “cajun-creola”.

Il secondo ingrediente che contraddistingue il manzo cajun con taccole si ritrova, come recita il nome del piatto, nelle taccole, che sono dei legumi tipici primaverili che non devono essere sgranati per essere mangiati. Le taccole sono un piatto versatile e si presta, dunque, perfettamente ad essere cucinato. Inoltre sono ricche di fibre e di altre proprietà benefiche, in grado di portare cambiamenti positivi al nostro organismo.

Ecco la ricetta del manzo cajun con taccole di Alessandro Borghese.

800 g di filetto di manzo

Cajun in polvere q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

200 g di taccole

200 g di germogli di soia

Salsa di soia q.b.

Alessandro Borghese vi aspetta con Kitchen Sound dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Le ricette della settimana, poi, sono raccolte in un menù completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per coloro che sono abbonati a Sky con decoder connesso a Internet. Inoltre, una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. La playlist che accompagna il menù, inoltre, è firmata da Rds 100% Grandi Successi.