Alessandro Borghese, nella puntata di venerdì 3 maggio, lascerà per l’ultima volta il suo laboratorio di cucina a Sal De Riso, il pasticcere di origine campana più amato d’Italia, nonché Maestro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Il dolce proposto oggi è il bacio caraibico, dal cuore di ananas alla vaniglia con mousse al cioccolato biondo (Dulcey) al frutto della passione e glassa al mango Alphonso.

La ricetta, dunque, è un mix intrigante di sapori esotici: Sal De Riso, che ha dimostrato di avere un buon ancoraggio alla tradizione, ha deciso di proporre questo delizioso dolce, in modo da confrontarsi con culture diverse dalla propria. Il dolce è tipicamente estivo, data la frutta utilizzata, tipicamente esotica, come il mango, l’ananas e il frutto della passione, che creano un mix perfetto di freschezza. I profumi tipici della Costa d’Amalfi si uniscono con il fresco tocco esotico, evocando sapori lontani e tropicali.

La forma del bacio, poi, è elegante e raffinata, dall’aspetto discreto e riconoscibile, adatta alle occasioni più formali. Presentare questo dolce in tavola è senza dubbio un’ottima occasione per far bella figura. D’altronde, può esser considerato il re dei dolci estivi.

Di seguito, la ricetta del bacio caraibico di Sal De Riso:

Per il crumble alle mandorle:

250 g di burro morbido, 125 g di zucchero

25 g di zucchero di canna grezzo Muscovado

220 g di mandorle in polvere, 50 g di farina 00

Per la composta di ananas:

200 g d’ananas, 45 g di zucchero semolato

6 g di gelatina, 24 g d’acqua

Per la glassa al mango Alphonso:

120 g di zucchero semolato, 85 g di destrosio

50 g di zucchero invertito, 125 g di purea mango

50 g di glucosio, 20 g di gelatina, 50 g di burro di cacao

Per la mousse al cioccolato Biondo Dulcey e frutto della passione:

75 g di latte fresco, 8 g di zucchero semolato

85 g di purea di frutto della passione, 175 di cioccolato dulcey

6 g di gelatina, 24 g d’acqua, 250 g di panna 35% semimontata

Per la decorazione:

dischetti di cioccolato al latte, pan di Spagna arancione germogli e fiori edibili



Ricorda, l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.