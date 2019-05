Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della millefrolle alle pesche gialle

Lo chef più rock del piccolo schermo è pronto a cedere, ancora una volta, il suo laboratorio di cucina al pasticcere campano Sal De Riso, che proporrà una nuova ed invitante ricetta. Nella puntata di giovedì 2 maggio è la volta della millefrolle alle pesche gialle.

L’estate si sta avvicinando, e non c’è occasione migliore per utilizzare il frutto tipico della stagione, le pesche, per l’appunto. La varietà gialla, poi, risulta perfetta: sia per la notorietà, essendo quella che si ritrova più facilmente, sia per la polpa dal colore giallo e vivace, che conferisce un aspetto gradevole al dolce.

Le pesche sono l’ingrediente cardine della ricetta, fungendo da ripieno insieme alla crema pasticcera. La frolla, invece, viene preparata attribuendole una forma circolare i cui strati, sovrapposti, formano la torta. L’idea è davvero ottima, non solo per la gratificante unione dei sapori, ma anche per il bellissimo aspetto che viene conferito al dolce, apparendo come una sorta di torta multistrato fatta di cerchi sovrapposti l’uno all’altro, intervallati solamente dalla farcitura.

Ecco la ricetta della Millefrolle alle pesche gialle di Sal De Riso.

Per la pasta frolla alle mandorle:

500 g di farina 00, 2 uova, 1 pizzico di sale

1/3 di baccello di vaniglia, 200 g di zucchero a velo

350 g di burro, ¼ di scorza grattugiata di limone

200 g di mandorle in polvere

Per la crema pasticciera:

400 g di latte fresco intero, 100 g di panna fresca liquida

180 g di tuorli d’uova, 150 g di zucchero

40 g di amido di mais, 2 g di sale

1 buccia di limone d’Amalfi I.G.P.

1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

Per le pesche gialle profumate all’amaretto:

330 g di pesche a cubetti, 3 g di succo di limone

33 g d’acqua, 130 g di zucchero, 12 g di amido

4 g di liquore all’amaretto, 1/5 di bacca di vaniglia

Olio EVO q.b., 1 rametto di rosmarino

Per il crumble al cacao:

125 g di mandorle in polvere

105 g di farina 00

120 g di zucchero di canna

24 g di cacao

0,3 g di sale

125 g di burro a cubetti

Per la decorazone:

spicchi di pesca gialla

fiori e germogli edibili

zucchero a velo q.b.

Ricorda, l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.