Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della fragolata

Nell’appuntamento di mercoledì 1 maggio, la festa dei lavoratori si tinge di rosso: in una giornata tipicamente primaverile e soleggiata come propone il periodo, non poteva mancare una ricetta con le fragole! Alessandro Borghese si farà nuovamente da parte, per lasciare posto al pasticcere campano più amato del piccolo schermo. Sal De Riso porterà, nuovamente, un pizzico di tradizione e di modernità, con la sua fragolata. Dolce fresco e gustoso, unisce la morbidezza del Pan di Spagna alla piacevolezza della crema bavarese e non solo: troviamo la bontà della vaniglia delle isole Bourbon, farcita con la purea di fragole.

Il dolce è davvero appetitoso: adatto in tutte le occasioni, dalle più informali alle più eleganti, vi lascerà con l’acquolina in bocca. Continuate a leggere per scoprire la ricetta della fragolata di Sal De Riso.

Per il pan di Spagna:

220 g di uova, 40 g di tuorli d’uovo, 160 g di zucchero

120 g di farina tipo 00, 40 g di fecola di patate

1/3 di bacca di vaniglia Bourbon, 1 g di sale

½ buccia grattugiata di limone d’Amalfi I.G.P.

Per la bagna alla vaniglia:

2 bacche di vaniglia Bourbon, 100 g di zucchero

60 g di liquore alla vaniglia, 100 g d’acqua

2 scorze di limone d’Amalfi I.G.P.

Per la Bavarese alla vaniglia:

160 g di latte fresco intero, 160 g di panna fresca liquida

80 g di tuorli d’uovo, 100 g di zucchero

2 bacche di vaniglia Bourbon

4 g di gelatina, 16 g d’acqua, 2 scorze di limone d’Amalfi I.G.P.

300 g di panna fresca zuccherata semimontata

Per l’inserimento alle fragole:

300 g di fragole, 80 g di zucchero, 6 g di gelatina, 24 g d’acqua, 25 g di succo di limone d’Amalfi I.G.P.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound vi aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Per non perdervi nemmeno una ricetta è disponibile un menù completo, in onda il sabato. Per chi fosse abbonato a Sky con decoder connesso a Internet è possibile fruirne anche attraverso Sky On Demand. Inoltre, una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. La playlist che accompagna il menù, inoltre, è firmata da Rds 100% Grandi Successi.