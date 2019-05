Nuova settimana, nuovo appuntamento: Alessandro Borghese ospiterà nuovamente nella sua cucina lo chef campano Sal De Riso, che porterà un dolce tipico della sua tradizione. La ricetta di oggi è una delizia molto amata dal grande pubblico: stiamo parlando della cheesecake "a modo mio", al gusto di frutti di bosco.

La cheesecake, come si sa, è un dolce composto da un alto strato di crema di formaggio fresco, trattato con altri ingredienti, che poggia su una base di pasta di biscotto. Il dolce è di origine britannica e, oggi, è uno dei più amati e popolari

Le origini del dolce sono attribuite dal poeta dell’antica Grecia Callimaco a Egimio, autore di un testo sull’arte di fare torte al formaggio. Altri riferimenti si ritrovano in autori romani, come Catone il censore che, nel De Agri Cultura, cita la placenta, un dolce formato da due dischi di pasta con formaggio, miele e foglie d’alloro. Un altro piatto menzionato dall’autore è il Savillum, composto da formaggio, farina, semi di papavero e miele.

Esistono molte varianti della cheesecake e, la versione proposta da Sal De Riso è una delle più tradizionali, ai frutti di bosco. La torta è perfetta per il periodo primaverile poiché, con la sua freschezza, è in grado di rallegrare le prime giornate calde. Ideale da offrire dopo una cena speciale, è un dolce raffinato, in grado di soddisfare tutti i tipi di palato, anche i più sofisticati.

Di seguito, la ricetta della cheesecake ai frutti di bosco nella versione di Sal De Riso.

Per il crumble alle mandorle:

75 g di burro, 70 g di zucchero a velo

94 g di farina 00, 19 g di mandorle in polvere

1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

Per la crema cheesecake “a modo mio”:

170 g di mascarpone, 170 g di stracchino

1/3 di bacca di vaniglia Bourbon, 100 g di crema pasticcera

35 g di zucchero, 7 pezzi di gelatina, 27 g d’acqua

3 g di succo di limone, 100 g di panna, 10 g di zucchero

Per la glassa di lamponi:

170 g di lamponi, 152 g di zucchero

1 pectina, 10 g di succo di limone

3 pezzi di gelatina, 13 g d’acqua

Per la decorazione:

frutti di bosco freschi

cristalli di zucchero

