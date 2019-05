Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta delle emozioni di fragole

Nell’appuntamento di giovedì 25 aprile, Alessandro lascerà nuovamente la scena all’amico Sal De Riso, il famoso pasticcere campano, che presenterà una nuova ricetta tratta dalla sua tradizione. Questa volta è il turno delle emozioni di fragole, dolce che vi farà sicuramente venire l’acquolina in bocca!

La ricetta è un’unione deliziosa di ingredienti, tra cui figurano la pasta frolla, la menta peperita e le grandi protagoniste di questo dolce, le fragole.

Le fragole sono tra i frutti più amati e apprezzati durante il periodo primaverile, motivo per cui sono usatissime nelle più svariate ricette. In questo caso, troviamo la classicità della pasta frolla abbinarsi con il dolce frutto, aggiungendo un tocco di modernità. La menta peperita, infatti, che serve per la panna cotta, dona un tocco di freschezza, spezzando la dolcezza degli altri ingredienti.

Il nome assegnato da Sal De Riso al dolce, “emozione”, lascia poco spazio all’immaginazione, e non occorrono ulteriori spiegazioni per comprendere la bontà che attende chi assaggerà il dolce.

Attenzione però: le fragole non sono semplicemente un delizioso frutto, ma hanno anche dei benefici! Ad esempio, possiedono un’elevata capacità di stimolare un meccanismo naturale che “autopulisce” il cervello eliminando le sostanze tossiche che favoriscono la riduzione delle funzioni cerebrali. Inoltre, alimentano la produzione di collagene attivandosi contro le rughe e la cellulite. Insomma, sono un frutto che non deve mai mancare nelle nostre dispense!

Ecco la ricetta delle emozioni di fragole di Sal De Riso.

Per la tartelletta di pasta frolla:

500 g di farina debole, 200 g di zucchero

300 g di burro fresco morbido, 60 g di tuorli d’uovo

50 g di uova, 10 g di sale, 1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

¼ di buccia grattugiata di limone d’Amalfi I.G.P.

Per l’inserimento alle fragole:

300 g di fragole, 80 g di fragole a cubetti

80 g di zucchero, 25 g di succo di limone

6 g di gelatina, 24 g d’acqua

Per la panna cotta alla menta piperita:

250 g di panna liquida, 7,5 foglie di menta peperita

65 g di zucchero semolato, 6 g di gelatina

24 g d’acqua, 250 g di panna semimontata non zuccherata

1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

Per la salsa di fragole:

335 g di fragole, 135 g di zucchero

20 g di succo di limone, 2 g di pectina

Per la decorazione:

pistacchio in polvere, cioccolato bianco sciolto

tartelletta, menta fresca piperita, zucchero a velo

