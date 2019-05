In questa puntata torna il pasticcere campano Sal De Riso, che propore un nuovo e gustosissimo dolce tratto dalla sua tradizione. La ricetta di oggi è un classico napoletano, una gustosità conosciuta a tutti, ovvero la pastiera napoletana. Il dolce è tipicamente pasquale e, anche se Pasqua è appena passata, non è mai troppo tardi per cimentarsi in questa ricetta!

Seppur la maggior parte conosca il dolce e la ricetta, non tutti ne conoscono l’origine e le curiosità! La leggenda che avvolge la nascita della pastiera napoletana vede la sirena Partenope come creatrice di questa gustosità, ed è con tutta probabilità legata al culto di Cererele, a cui le sacerdotesse portavano in processione l’uovo, ovvero il simbolo che raffigurava la rinascita. Nei conventi fu perfezionata la ricetta attuale, risalente in definitiva al XVI secolo.

Oltre alla leggenda narrata, esiste anche una storia più realistica, che narra di alcuni pescatori che, a causa di un’improvvisa tempesta, erano rimasti in balia del mare per quasi due giorni. Tornati a terra, fu chiesto loro come fosse stato possibile sopravvivere ed essi risposero che avevano mangiato la pasta del giorno prima, fatta con uova, ricotta, aromi e grano. Per questo motivo, la pastiera fu assunta come simbolo di rinascita.

Di seguito, la ricetta di Sal De Riso della pastiera napoletana:

Per la Pasta Frolla:

500 g di farina debole

200 g di zucchero

300 g di burro fresco morbido

60 g di tuorli d’uovo

50 g di uova, 10 g di sale

1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

½ buccia grattugiata di limone d’Amalfi I.G.P.

Per il Ripieno:

200 g di ricotta di mucca

180 g di zucchero

100 g di crema pasticciera, 240 g di grano cotto

120 g di cubetti d’arancia candita

120 g di uova

140 g di latte fresco intero

1 bacca di vaniglia Bournon

1 pizzico di cannella in polvere

1 goccia d’acqua di Fior d’Arancio

½ buccia grattugiata d’arancia di Sorrento

Alessandro Borghese vi aspetta con Kitchen Sound dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Le ricette della settimana, poi, sono raccolte in un menù completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per coloro che sono abbonati a Sky con decoder connesso a Internet. Inoltre, una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. La playlist che accompagna il menù, inoltre, è firmata da Rds 100% Grandi Successi.