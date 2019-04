La ricetta del giorno, proposta da Alessandro Borghese, è il raviolo aperto di melanzane pepe creola.

Lo chef più rock del piccolo schermo ci presenta il raviolo aperto, pietanza probabilmente sconosciuta ai più. Il piatto è davvero curioso, soprattutto per la filosofia che sta all’origine: una sorta di “ribaltamento dei ruoli”, poiché è composto da un sottile velo di pasta che nasconde gli ingredienti che avrebbero dovuto essergli anteposti secondo la tradizione. Tuttavia, la fantasia di Borghese reinventerà la ricetta e, al posto della pasta utilizzerà le melanzane! Il suo sapore travolgente verrà però potenziato con il pepe creola, ovvero un condimento di spezie formato da pepe bianco, pepe nero, pepe verde, pepe rosa e pimento. È interessante notare che la miscela di spezie ha origini antiche, in quanto in passato venivano combinate naturalmente per dare benefici al corpo. Oggi, naturalmente, il loro utilizzo è fondamentalmente culinario, poiché in grado di conferire un sapore globale e intenso.

L’abbinamento promette molto bene e vi farà venire l’acquolina in bocca! Scopriamo insieme gli ingredienti che andranno a comporre questo invitante piatto:

1 melanzana grande

Basilico fresco q.b.

8 pomodori secchi

Origano q.b.

Aglio fresco q.b.

Pepe creola q.b.

100 g di olive taggiasche

300 g di caprino fresco

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound vi aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Per non perdervi nemmeno una ricetta è disponibile un menù completo, in onda il sabato. Per chi fosse abbonato a Sky con decoder connesso a Internet è possibile fruirne anche attraverso Sky On Demand. Inoltre, una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. La playlist che accompagna il menù, inoltre, è firmata da Rds 100% Grandi Successi.