La ricetta proposta oggi dallo chef Alessandro Borghese è la gustosa frisella di mare con paprika dolce.

La frisella è una sorta di tarallo pugliese “più grande”, preparato di norma con farina di grano duro, che viene cotta fino a farla diventare croccante. Le versioni possono essere infinite, c'è chi la preferisce tradizionale, pomodoro, basilico (oppure origano) e mozzarella rigorosamente pugliese, meglio se di Andria, oppure creativa con ingredienti insoliti, quali l'acciuga o la bottarga di muggine. Nella tradizione più antica, le friselle sostituivano il pane nei bui periodi di carestia, poiché possono essere conservate a lungo, e potevano essere ammorbidite dai pescatori con acqua di mare, permettendo un migliore assorbimento dei condimenti.

L’abbinamento con la paprika risulta davvero interessante per il palato! Inoltre, ha effetti benefici per il nostro organismo, in quanto possiede un’azione tonica e antisettica, stimola l’apparato digerente, facilita la digestione e rinforza il sistema circolatorio.

Vi proponiamo, dunque, la gustosa ricetta di Alessandro Borghese che, siamo sicuri, vi farà venire l’acquolina in bocca:

4 friselle

1 spicchio di aglio fresco

20-25 pomodorini

Basilico fresco q.b.

Origano secco e paprika dolce q.b.

Pepe nero e olio EVO q.b.

500 g di cozze

300 g di vongole veraci

½ bicchiere di vino bianco

