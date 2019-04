La ricetta proposta oggi dallo chef Alessandro Borghese è la fettuccia con curcuma e zucchine.

L’accostamento di questi ingredienti è senza ombra di dubbio un’unione intensa e saporita, in grado di regalare grande gioia al nostro palato. Il piatto è di per sé molto invitante, poiché unisce la tradizione della pasta a un ingrediente esotico come la curcuma, alleggerendone il particolare sapore con una verdura tanto apprezzata quale è la zucchina. Si sa, la curcuma ha un inconfondibile sapore leggermente pungente, ed il suo colore naturale tendente all’arancio rende il piatto gradevole anche alla vista.

Prima di servire il piatto, non può mancare il tocco finale del parmigiano grattugiato, per intensificare ancor di più la bontà della ricetta.

Il piatto è sicuramente soggetto a rivisitazioni, ma noi vi proponiamo la ricetta di Alessandro Borghese, che siamo certi sarà in grado di soddisfare il vostro palato.

Ecco a voi gli ingredienti per preparare la fettuccia curcuma e zucchine:

400 g di pasta fettuccia

2 zucchine

1 cipolla media

aglio fresco q.b.

curcuma in polvere q.b.

olio EVO q.b.

sale e pepe q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

2 foglie di maggiorana

Ricorda, l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.