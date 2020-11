Alessandro Borghese Kitchen Duel, al via la seconda stagione

L’appuntamento con lo chef più rock della tv è dal 30 novembre dal lunedì al venerdì alle 19.10 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV

Dopo il successo della scorsa edizione, da lunedì 30 novembre a venerdì 11 dicembre torna la nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Duel, il cooking show in dieci puntate ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal. Le puntate andranno in onda su Sky e NOW TV dal lunedì al venerdì alle 19.10 e in replica alle 13. Condotto da chef Alessandro Borghese, volto amatissimo della televisione italiana e istrionico chef del ristorante milanese AB - Il lusso della semplicità, lo spin-off di Alessandro Borghese Kitchen Sound prevede ogni giorno una nuova sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che, armati di pentole e guantoni, portano in scena il proprio cavallo di battaglia, duellando con un amico o un parente. In un’ambientazione che ricorda il Far West dei film di Sergio Leone, curata nei minimi dettagli per ricreare un clima di suspance e tensione, i due rivali dovranno cimentarsi in una ricetta scelta da loro, tra primi, secondi e dolci. A stemperare la sfida le incursioni di Chef Boy, alter ego animato dello chef Alessandro Borghese.