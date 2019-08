Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna-Estate: le anticipazioni della prima puntata

Settembre si avvicina, ma l’estate non è ancora finita, parola di Marc Ribas! Infatti, mercoledì 28 agosto ti aspetta un appuntamento imperdibile: a partire dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al 455) andrà in onda il secondo Best Of di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna (seconda stagione) e il primo episodio della versione estiva del programma ! Continua a leggere e scopri di più!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, Best Of (parte 2): anticipazioni

La scorsa settimana abbiamo avuto un primo assaggio dei migliori momenti della seconda stagione del programma culinario più avvincente della Catalogna. Ora, è arrivato il momento di rivivere altri, entusiasmanti, momenti che ci hanno accompagnato nel corso di questa travolgente avventura. Rivedremo i momenti più belli, e riscopriremo i ristoranti che hanno segnato la storia del programma. Sarà l’ultimo momento in cui potremo vedere Ribas in vesti “invernali” poiché, subito dopo l’episodio in questione, andrà in onda il primo della nuova versione estiva.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna-Estate: puntata 1, anticipazioni

È tempo, per il nostro chef catalano, di spostarsi…al caldo! Anche se settembre è alle porte, l’estate non sta di certo per finire e Marc Ribas è pronto a stupirci nuovamente, ricercando i migliori ristoranti nelle località vacanziere più belle della Catalogna.

In questo primissimo appuntamento Marc Ribas si recherà sulla Costa Brava per cercare la miglior terrazza della zona. La regione costiera in questione si affaccia direttamente sul Mediterraneo, estendendosi da Blanes fino al confine francese, e presenta paesaggi davvero mozzafiato. Insieme al nostro chef visiteremo tre coppie di ristoratori che si sfideranno per vincere l’ambito premio di 5.000 € da investire nella propria attività. Troveremo David Maronda e Adrià Deiro del ristorante “Vintage Restaurant&Lounge”, Jordi Masip ed Eva Padrò dell’ “Hotel Restaurante L’Aixart” e, infine, “El Tragamar De Calella” di Raquel Tarpuella e Marc Puig. La gara si prospetta avvincente e ricca di colpi di scena e, la nuova formula estiva, saprà di certo catturarvi. Appuntamento da non perdere!

Naturalmente, Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna-Estate vi accompagnerà ancora per qualche settimana, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.