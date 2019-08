4 Ristoranti Spagna: Marc Ribas a Barcellona, anticipazioni delle puntate 14 e 15

L’avventura di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna prosegue senza alcuna pausa. Questa settimana andranno in onda gli episodi 14 e 15 della seconda stagione, entrambi ambientati a Barcellona . Il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 14: anticipazioni

Il nostro chef catalano, Marc Ribas, ha deciso di passare un po’ di tempo nella capitale della Catalogna, la magica Barcellona. In questo quattordicesimo appuntamento andrà alla ricerca del miglior ristorante di cucina tradizionale catalana, all’interno della città. Insieme a Marc Ribas incontreremo Ana Calpe, proprietaria de “La Clara”, un ristorante centenario del 1872 che si trova nella parte sinistra dell'Eixample della Città. Poi andremo nel quartiere di Sants, dove scopriremo il ristorante “Tatau l’Antiquari”, una struttura molto personale che riflette l'impronta di Vanessa Sànchez. A Sants, Marc, si recherà anche al Raval, per scoprire la cucina tradizionale del leggendario ristorante “Bar Muy Buenas“, diretto dalla sua giovane proprietaria, Montse Roca. Ancora una volta, il nostro chef ritornerà in uno dei quartieri più caratteristici della città, l’Eixample, per scoprire il rinomato ristorante “Alba Granados”, gestito da Mario Claver, il quale presenterà il suo menu fortemente tradizionale. L'ultimo ristorante a partecipare al programma sarà “El Trispolet”, a Valls. Il suo proprietario si chiama Pau Bigas e, pensate un po’, considera i calçots sopravvalutati.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 15: anticipazioni

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna si ferma nuovamente a Barcellona, per cercare il miglior catering di Barcellona, con una puntata molto speciale. Tre società di catering si contenderanno il titolo: a decretare il vincitore sarà una giuria composta dai 12 ristoratori che hanno preso il sigillo blu in questa seconda stagione. La prima società di catering a giocare sarà “Just Royal Barcelona”, specializzata in ristorazione per aziende e matrimoni. I proprietari sono Alfredo Rodríguez e Elisabeth Pérez, che sono, rispettivamente, i responsabili della cucina e dei dessert. La seconda attività è “Airolo”, una società di catering focalizzata sulla cucina tradizionale catalana con tocchi d'autore, guidata da Josep "Tito" Santacana e Francesc Brunet. Infine, il terzo business che gareggerà sarà Lapetrella Catering, una società di catering le cui proprietarie, Lara Petrella e Priscila Heiner, sono brasiliane e co-proprietarie dell'azienda.