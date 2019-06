4 Ristoranti Spagna: da mercoledì la seconda stagione con Marc Ribas

Al via la nuova edizione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna . Dopo un’entusiasmante prima stagione, lo chef e conduttore catalano è pronto a farci conoscere nuovi sapori e nuovi ristoranti. La prima puntata andrà in onda mercoledì 26 giugno , dopo il Best Of con i migliori momenti della scorsa edizione. Scopriamo qualche dettaglio inedito!

La seconda stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna si prospetta ancora più avvincente della prima. Dopo un lungo e interessantissimo viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti della Catalogna, lo chef Marc Ribas non ha certo intenzione di arrestarsi.

Difatti, il noto presentatore è pronto a scaldare nuovamente i motori e a ripartire a bordo dell’inconfondibile Van, alla scoperta di nuovi, gustosi, ristoranti catalani. Sarà nuovamente un itinerario alla scoperta dei gioielli gastronomici iberici, all’interno di nuove zone, seppur non mancheranno approfondimenti su località già visitate durante la scorsa stagione. Vedremo, ad esempio, il Maresme, la Plana de Vic, Barcellona, Tarragona, ed altre interessantissime località.

Il regolamento rimane invariato: in ogni puntata si sfideranno 4 ristoranti accomunati dallo stesso tipo di cucina e localizzati in una specifica area della Catalogna. Ogni ristoratore riceverà nel proprio locale i tre sfidanti, che giudicheranno con un voto da 0 a 10 cinque categorie: location, cucina, menu, servizio e prezzo. La somma delle valutazioni darà un punteggio provvisorio, a cui verrà sommato successivamente quello di Marc, rivoluzionando o confermando la classifica. Il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 5.000 € da investire come preferisce nel proprio locale.

Il primo episodio della seconda stagione andrà in onda mercoledì 26 giugno subito dopo il Best Of, che racchiude i più bei momenti della prima edizione, dalle 21.15 su Sky Uno (canaler 108) e su digitale terrestre al canale 455.