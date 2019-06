La prima stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna sta giungendo il termine. Mercoledì 19 giugno sono andati in onda gli episodi 13 e 14 , che segnano la conclusione di questo entusiasmante viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti della Catalogna. Tuttavia, l’avventura di Marc Ribas non finisce qui! La prossima settimana andrà in onda il Best Of della prima edizione e il primissimo episodio della seconda stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna ! Il programma ti aspetta il mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 13

Penultimo episodio dell’entusiasmante gara alla ricerca dei migliori ristoranti della Catalogna. In questa puntata, il viaggio culinario ha visto Marc Ribas avventurarsi nel Garrotxa, terra di vulcani non più attivi, ma che hanno lasciato segni indelebili. La ricerca della migliore cucina della zona, in questa esplosiva terra, ha visto il nostro amato chef catalano scoprire i seguenti ristoranti:

L’hinvernacle di Magda, il cui nome significa “serra”. L’obiettivo della ristoratrice è quello di creare un luogo ideale per estraniarsi dalla realtà, entrando in contatto con la natura che circonda il ristorante, in un luogo informale e famigliare. L’amore è la chiave del progetto, trasfuso in ogni singolo dettaglio. Se Magda dovesse vincere, vorrebbe creare una terrazza coperta che ricordi una vera serra. Il locale è apparso rustico agli altri ristoratori, seppur con qualche tocco di modernità. Il voto provvisorio è stato di 104/150.

Successivamente è stata la volta del Masnou, ristorante di David Prat. Il locale è gestito dalla famiglia di quest’ultimo da ben 25 anni, e ha iniziato a cucinarvi fin da bambino. I piatti proposti sono tradizionali, ma con un tocco innovativo. La particolarità della location sta nel fatto che, il ristorante, è proprio la casa di David. Questa caratteristica è piaciuta molto agli altri concorrenti, che l’hanno definita il punto di forza del locale. L’unione tra le conoscenze della madre e del figlio è l’asso vincente del Masnou, che ha ottenuto ben 127 punti su 150.

Il terzo ristorante in gara è il Les Fulles d’en Jorda, dello chef Miguel Puma, un uomo che ama mangiare. I piatti proposti sono tradizionali, spesso preparati con verdure raccolte dal proprio orto. Di origine messicane, Miguel è arrivato nel Garrotxa quasi per caso. Il ristorante non ha convinto particolarmente gli altri ristoratori, che hanno assegnato un punteggio di 86/150, non riuscendo a farsi apprezzare in nessuna delle categorie.

L’ultimo ristorante in gara è stato il La Deu, di Montse Reixach, specializzato in patate di Olot, di cui ha inventato la ricetta nel lontano 1943. Il ristorante è centenario, di tradizione famigliare ed ha lasciato gli altri ristoratori davvero entusiasti. Il voto assegnato è stato, infatti, di 130 punti su 150, un risultato formidabile, il più alto di tutta l’edizione.

Chi ha vinto la gara? Scontato dirlo, ma il La Deu, che si è accaparrato ben 45 punti da parte di Marc.

I voti di Marc Ribas sono stati i seguenti:

Les Fulles d’en Jorda: 25

L’hinvernacle: 37

Masnou: 41

La Deu: 45

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 14

Ultimo episodio della prima stagione del programma, che ha visto un divertente cambio del regolamento. Per Marc è tempo di tornare a casa, e di scendere in campo: difatti, l’unico ristorante in gara è il Capritx, in cui Marc lavora con il collega e co proprietario Artur Martinez. Il Capritx è stato fondato nel 1952 e la sua proposta è semplice e diretta: eliminare dai piatti il superfluo, ricercando l’essenzialità del gusto. Locale di alto livello, si è perfino guadagnato una stella Michelin.

Il nostro chef ha convocato gli 8 ristoratori più divertenti ed esigenti che hanno partecipato al programma, e li ha suddivisi in due squadre. Quattro di loro sono stati scelti come staff d'eccezione per una serata, mentre la rimanente metà è stata ospite del ristorante, cenandovi. Alla fine, una bella sorpresa ha aspettato gli ex concorrenti. Chi sono stati i volti che abbiamo avuto il piacere di rivedere? Anna Sas, Carles Miro, Adnaloj e Juan Andrès sono stati scelti come personale del ristorante, mentre Richard Glezmar, Elisenda, Ladis Alcalà e Mercè Camins sono stati gli ospiti che hanno cenato. Tuttavia, solamente i primi quattro erano a conoscenza del divertente gioco, mentre gli altri, ignari, hanno trascorso la serata assegnando un punteggio al ristorante, di 169 punti su 200.

Durante il confronto finale Marc rivela a tutti la verità, svelando che verrà assegnato un premio alla squadra vincente. Se i voti dei concorrenti supereranno un punteggio pari a 185 punti a vincere saranno i quattro personaggi dello staff. Se il punteggio, invece, sarà inferiore, vinceranno i ristoratori che hanno cenato al ristorante. Per raggiungere tale voto servono solamente 16 punti, ma sarà Marc a decidere il voto finale che si rivela di…18 punti! La squadra vincente è quella dello staff, che vince un premio: una cena per due al Captrix. Tuttavia, il nostro chef decide di assegnare il premio anche alla squadra perdente, e per tutti è una grandissima soddisfazione.

È stata un’edizione ricca di colpi di scena, un viaggio culinario che ci ha portato alla scoperta dei migliori ristoranti della Catalogna. Tuttavia, l’avventura non termina qui: la prossima settimana andrà in onda il Best Of della prima stagione e il primo episodio della seconda. Da non perdere!